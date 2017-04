Total War: Warhammer II angekündigt – Erscheint noch 2017

SEGA hat die Veröffentlichung von Total War: Warhammer II noch für 2017 angekündigt. Total War: Warhammer II ist die zweite von drei geplanten Veröffentlichungen aus einer Partnerschaft zwischen dem Entwickler Creative Assembly (entwickelten alle Total War Titel sowie neulich Halo Wars 2) und Games Workshop, den Gründern des Tabletop-Spiels Warhammer Fantasy in Form von selbst anzumalenden Miniaturen.

Total War: Warhammer II bringt nicht nur vier neue Kontinente der sogenannten neuen Welt ins Spiel, es umfasst ebenso vier neue klassische Völker aus der Warhammer Fantasy-Welt: Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen sowie eine weitere, noch geheime vierte Rasse. Sieht man sich den Trailer bis zum Schluss an, so wird man als Total-War-Veteran vielleicht die vierte Rasse bereits erraten können, auch der Kontinent „Die Südlande“ weist schon im Ansatz darauf hin: die Skaven. Bestätigen können wir das aber noch nicht.

In Total War: Warhammer II gibt es eine neue Spielmechanik, die als übergeordnetes und ultimatives Kampagnen-Ziel dienen wird: den kollabierenden Großen Mahlstrom, der seit Jahrtausenden über Ulthuan, der Heimat der Elfen, wütet. Mithilfe einer Reihe von arkanen Ritualen obliegt es nun jedem Volk, je nach politischer Motivation den Mahlstrom zu stabilisieren oder zu zerrütten – ein Wettstreit, der in einem verheerenden Endspiel gipfeln soll. In diesem Kampf geht es nicht mehr allein um territoriale Eroberung, jetzt sollen die Parteien um die ultimative Kontrolle und somit um das Schicksal der gesamten Welt streiten. Inwieweit sich Spieler die Kontrolle über den Mahlstrom aneignen können, ist aber bisher noch nicht genau bekannt.

Lore-technisch wichtig ist, dass der Mahlstrom die Winde der Magie bündeln und aus der Warhammer-Welt abziehen soll, da ansonsten die gesamte Welt aufgrund von zuviel Magie komplett aus den Fugen geraten würde und das Chaos sich vollkommen ausbreiten könnte.

Kurz nach Release soll mit einem Patch eine kombinierte Kampagnenkarte mit Regionen der Alten und der Neuen Welt gratis für alle Spieler verfügbar sein, die sowohl den ersten als auch den zweiten Warhammer-Serienteil gekauft haben. Die neue Welt besteht aus Ulthuan, der Hochelfen-Heimat, Naggaroth wo die Dunkelelfen hausen, die Südlande wo wohl das noch unbekannte vierte Volk seinen Sitz haben wird sowie Lustria, welches die Echsenmenschen ihr Zuhause nennen. Die Hochelfen sowie die Echsenmenschen wollen den Mahlstrom stabilisieren, die Dunkelelfen dagegen wollen ihn für ihre finsteren Machenschaften an sich reißen. Aufgrund der Einführung von vier nicht zusammenhängenden Kontinenten liegt es nahe, dass es in Total War: Warhammer 2 vielleicht wieder Schiffe und Seekämpfe geben könnte.

Total War: Warhammer II soll noch 2017 für PC erscheinen, ein genaues Datum wurde noch nicht bekanntgegeben. Gleich im Anschluss findet ihr den neuen Trailer zur Ankündigung des Spiels.