Total War: WARHAMMER II – neue spielbare Fraktion vorgestellt

Die unendlichen Massen der Skaven platzen aus ihrem stinkenden finsteren Untergrund und enthüllen sich als vierte spielbare Fraktion für Total War: WARHAMMER II. Lange galten sie als Aberglaube der Irren und der Häretiker, doch nun tauchen die verschlagenen Rattenmenschen erstmals in einem explosiven Video auf und erscheinen realer denn je.

Befehligt von Kriegsherr Quiek Kopfjäger und Lord Skrolk, dem vielleicht verdorbensten und mächtigsten Seuchenherrscher des Seuchenklans, führen die Skaven in dem brandneuen Trailer eine riesige Horde Monster und verrückte Kriegsmaschinen in die Schlacht gegen die Dunkelelfen und die Echsenmenschen. Total War: WARHAMMER II erscheint am 28. September 2017 für PC.