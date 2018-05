Total War: Warhammer II – The Queen & The Crone DLC angekündigt

The Creative Assembly, die Entwickler der Total War – Serie, haben einen neuen DLC für Total War: Warhammer II angekündigt. The Queen & The Crone, zu deutsch ‚Die Königin & Das Weibsbild‘, soll die erste Erweiterung mit legendären Anführern für den zweiten Total War Fantasy-Serienteil werden.

Im neuen DLC treten die Hochelfin und Immerkönigin Alarielle von Avelorn und die dunkelelfische Hexenkönigin Hellebron die Älteste von Har Ganeth gegeneinander an. „The Queen & The Crone“ wird die erste Erweiterung um Legendäre Anführer sein, die für Total War: Warhammer II erscheint. Es wird sowohl in der „Eye of the Vortex“- als auch in der „Mortal Empires“-Kampagne spielbar sein. Es wird einige neue Elite-Einheiten, Missions-Ketten, magische Gegenstände und Skill-Trees geben, die sich allesamt um Königin Alarielle die Strahlende und Hellebron die Älteste drehen.

Die Erweiterung erscheint am 31. Mai und kann mit einem Rabatt von 10% auf Steam und anderen Anbietern vorbestellt werden. Begleitend zu diesem neuen Release wird es ein großes Content-Update geben, das nicht nur auch endlich die Norsca zu der Mortal Empires Kampagne hinzufügt sondern noch viele weitere Neuerungen beinhalten soll.