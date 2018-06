Total War: Warhammer II – The Queen & The Crone DLC veröffentlicht

SEGA hat im Zuge der Veröffentlichung eines großen Content Updates das neue Kommandanten-Paket The Queen & The Crone für Total War: Warhammer II freigegeben.

Die verrückte dunkelelfische Hexenkönigin Crone Hellebron von Har Ganeth tritt im neuen DLC The Queen & The Crone gegen die hochelfische Immerkönigin Alarielle von Avelorn an. Der DLC bringt außerdem neue Einheiten, Gebäude und Ausrüstungsgegenstände. The Queen & The Crone kann für 7,49 Euro über Steam erworben werden.

Weiters erschien für alle Besitzer von Total War: Warhammer II als kostenloser legendärer Kommandant Alith Anar, der Schattenkönig. Dieser verstohlene legendäre Lord verfügt über viele neue Fähigkeiten für das Hochelfen-Team und wird von Hollywood-Schauspieler Dylan Sprouse vertont, einem langjährigen Fan der Serie.

Außerden können Spieler ab sofort endlich auch als Norsca in die Mortal-Empires-Kampagne starten und sich zusätzlich über weitere neue Verbesserungen und große inhaltliche Updates freuen. Alle Patchnotes zum sogenannten Resurgent Update findet ihr hier.