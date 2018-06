Trailer und Demo zu Orphan Age

Orphan Age nimmt sich einer düsteren Geschichte an. Der Titel verbindet Die Sims mit This War of Mine und lässt euch in die Rolle zurückgelassener Waisenkinder schlüpfen, welche um ihr Überleben in einer gnadenlosen Cyberpunk-Großstadt kämpfen.

Aus dem Haus des französischen Indie-Entwicklerstudios Black Flag, bringt Orphan Age ein Spiel, welches nur um eines kämpfen lässt: Um zu überleben. Um dich herum herrscht Krieg und du begleitest eine Gruppe von Waisenkindern, welche sowohl ihre eigenen Stärken und Ängste haben.Baue deine Basis auf, plündere, bastle und gehe auf Streifzüge in die Stadt. Wie lange kannst du überleben?

“Orphan Age ist ein extrem persönliches Projekt für mich, an dem ich mit Pausen schon insgesamt neun Jahren arbeite. Es ist ein echtes Herzensprojekt für mich und ich kann es nicht erwarten, endlich mehr vom Spiel her zu zeigen”, sagt Adrien Forestier, von Studio Black Flag. “Der Titel hat eine starke Message und wir scheuen uns nicht davor, diese klar zu machen. Wir wollten den oft idyllischen Hintergrund des Life-Sim Genres auf den Kopf stellen und haben uns gefragt, wie die Zukunft aussehen könnte, die wir für unsere Kinder geschaffen haben und in der sie aufwachsen werden. Wir hoffen, dass wir nicht nur ein spannendes Spiel, sondern auch einen Denkanstoß liefern können.”

Features

Eine dystopische Interpretation des Life-Sim Genres

Nimm dich den einzigartigen Charakteren, Bedürfnissen und Fähigkeiten der Waisen an

Baue deine Basis auf und verwandle ein Schlachtfeld in einen Spielplatz

Bastle die Werkzeuge, die du brauchst, um deine Gruppe zusammenzuhalten

Plündere Vorräte aus der gefährlichen, sich ständig weiterentwickelnden Stadt

Teile deine Ressourcen geschickt ein und hilf deiner Gruppe zu überleben

Lade dir die Alpha-Demo auf der Kickstarter Seite des Entwicklers herunter.