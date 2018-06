Trailer zu Underworld Ascendant zeigt Gameplay

OtherSide Entertainment ist zwar noch ein kleines Entwicklerstudio, hat aber große Entwickler wie Pau Neurath (Ultima Unterworld, Thief) und Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey) als Gründer mit an Bord. Underworld Ascendant soll das erste größere Spiel aus deren Hause werden.

Der neue Trailer zeigt dabei einen Einblick in das kommende Gameplay. Underworld Ascendant setzt dabei auf Fallen, Erkundungen, Magie, Schleichen und bei Bedarf auch direkte Konfrontation, während ihr euch durch den Dungeon durchkämpft. Der Trailer verrät auch, dass die langerwartete Rückkehr in den berühmten Stygian Abyss (Stygischen Abgrund) in diesem September stattfindet.

Taucht ein in ein Reich voller Gefahren und Intrigen. Experimentiert mit der Umgebung und bekämpft eure Gegner. OtherSide erfindet das von den Spielern geschriebene Gameplay der Originalserie auf mutige Art und Weise neu, um das Immersive Sim-Genre in diesem Action-Rollenspiel noch weiter voranzubringen.