Turtle Beach – Neue Headsets angekündigt und veröffentlicht

Der für Gaming-Headsets und Audiozubehör bekannte Hersteller Turtle Beach hat die Stealth 600 und Stealth 700 Headsets veröffentlicht sowie die Recon Camo Headsets angekündigt. Wir konnten uns auf der Gamescom 2017 bereits einen guten Überblick über die neuesten Features verschaffen und stellen euch diese hier vor.

Turtle Beach hat heute die weltweite Verfügbarkeit des neuen drahtlosen Surround-Headsets der Stealth 600-Serie für die Xbox One, Xbox One S und Xbox One sowie des n Headsets bekanntgegebenkabellosen Stealth 600-Surround-Headsets für PlayStation 4 bekanntgegeben. Das Stealth 700-Headset für PS4 startet weltweit am 24. September 2017. Der Preis der neuen Geräte liegt zwischen 100 und 150 Euro. Da sich Turtle Beach im Besitz der Star Wars-Lizenz befindet, ist eine Star Wars Edition nicht auszuschließen – bestätigen können wir diese aber bisher noch nicht.

Auf folgende Features können sich Interessierte freuen:

Spiel sowie Chat Audio kabellos mit Xbox Wireless für Xbox One und mittels USB-Transmitter auf PS4

Surround Sound

Aktive Störgeräuschunterdrückung exklusiv für das Stealth 700

Bluetooth mit Einstellungs-App exklusiv für das Stealth 700, welches während dem Spielen Musik hören oder Anrufe entgegen nehmen ermöglicht

Brillentauglich

50mm Lautsprecher

Variables Mikrofon kann zum Stummschalten auch nach oben geklappt werden

Superhuman Hearing

Unabhängige Steuerung von Game- und Chat-Lautstärke

Dynamischer Chat-Boost exklusiv für das Stealth 700

Mikrofon-Monitoring zum Erkennen der eigenen Stimme

Audio-Presets inklusive Bassanhebung

Bis zu 15 Stunden Akkuladung für das Stealth 600 und bis zu 10 Stunden für das Stealth 700

Außerdem hat Turtle Beach heute das neue Recon Camo enthüllt, ein Multiplattform-Gaming-Headset für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Das Recon Camo soll zudem einen 3,5mm-Klinkenstecker für den Einsatz an Smartphones und Tablets bieten. Das Recon Camo bietet einen typischen Tarnfarben-Look passend zu kommenden Spielen die im zweiten Weltkrieg angesiedelt sind. Das Recon Camo wird im Herbst um 60 Euro erhältlich sein.

„Durch den aktuellen Trend zu Filmen und Spielen rund um den Zweiten Weltkrieg rücken die Schauplätze der Gefechte in Europa und im Pazifik wieder in den Mittelpunkt des Interesses bei Filmfans und Gamern. Unser Ziel war es, ein hochqualitatives Gaming-Headset zu liefern, das dieses Thema mit der neuesten Technologie bedient“, so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach. „Das Recon Camo ist ein fantastisch aussehendes Headset, das den Look der Ära für Filme und Spiele transportiert und zudem überragendes Gaming-Audio und den klaren Chat liefert, die unverzichtbar sind, um als Sieger aus einem Match hervorzugehen.“

Zu den Features des Recon Camo zählen: