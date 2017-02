Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für Xbox One & PC

Mit Ultimate Marvel vs. Capcom 3 erscheint am 7. März das Crossover Game nun auch für Xbox One & PC. Wir dürfen uns wieder auf rasend schnelle Kämpfe und auf 50 spielbare Charaktere freuen!

Ab 7. März 2017 werden Xbox One, PC und Steam zu Arenen für Marvels und Capcoms mächtigste Helden. Ob Iron Man, Ryu aus Street Fighter oder Phoenix Wright – jeder bekommt seine Chance auf den Sieg.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 wird für € 24,99 als Retail oder digital Download verfügbar sein.

Die aktuelle Version von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 beinhaltet alle bisherigen DLCs, ein digitales Artbook und läuft mit einer Framerate von 60 fps. PS4 Spieler finden das Spiel als Download im PSN Store.