Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers für Switch angekündigt

Capcom hat Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers für Nintendos Switch angekündigt.

Neben den klassischen Charakteren, die wir bereits kennen, wurden auch zwei neue Kämpfer angekündigt. Es handelt sich um Evil Ryu und Violent Ken.

Gespielt werden kann Street Fighter 2: The Final Challengers in einem neuen modernen Look, oder für Nostalgiker in einem klassischen Pixel-Art-Modus.

Neben dem standardmäßigen Versus-Modus kann man sich auch mit einem Mitspieler zusammenschließen, um gemeinsam gegen einen CPU-Gegner anzutreten.