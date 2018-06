Valkyria Chronicles 4 – Release am 25. September 2018

Atlus hat angekündigt, dass Valkyria Chronicles 4 am 25. September 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch, die Xbox One sowie für die Xbox One X erscheinen soll.

Die Valkyria Chronicles 4-Launch-Edition wird für Vorbesteller und streng limitiert im Handel verfügbar sein. Diese exklusive Edition enthält einen Sticker von Ragnarok.

Folgende Features soll das Spiel beinhalten: