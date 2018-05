Vampyr – Brandneuer Gameplay-Trailer

Am 5ten Juni ist es soweit und Vampyr erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Der perfekte Zeitpunkt um einen Einblick in das Spiel zu erhalten. Dies dachten sich auch Focus Home Interactive und DONTNOD Entertainment und präsentieren einen neuen Trailer, der einen Blick auf der Gameplay wirft.

Nachdem das Vampir-Genre in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit gekommen ist, bringt Vampyr einen neuen Wind in die Gamingwelt. Das düstere Spiel entführt die Spieler ins London des Jahres 1918 und lässt sie in die Rolle von Dr. Jonathan Reids schlüpfen, welcher Widerwillen zum Vampir wurde. Kämpft gegen eure animalischen Gelüste an, oder lasst ihnen freien Lauf, es ist eure Entscheidung.



Bekämpft eure Gegner und trefft Entscheidungen, welche das Ökosystems Londons beeinflussen und ganze Bezirke zum Stillstand bringen können.

Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One.