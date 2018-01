Vampyr Episode 1 – Making Monsters

Mit Vampyr kommt ein Rollenspiel, auf welches sich vor allem Fans von Spielen wie Vampire: Masquerade Bloodlines freuen. Lange Zeit ist das Vampirgenre in der Welt der Videospiele verloren geglaubt, doch nun ist es zurück.

Um euch noch vor dem Release einen kleinen Einblick geben zu können, und um euch in Vorfreude zu versetzen, zeigt der Entwickler DONTNOD auf dem Youtube Channel des Publishers Focus Home Interactive, was das Spiel zu bieten hat. In einer vierteiligen Webserie zeigen die Macher des Spieles, was Vampyr zu bieten hat und erzählen, wie sich das Rollenspiel entwickelt hat.

Bleibt auf dem Laufenden und werft einen Blick auf die Webserie. Noch in diesem Jahr dürft ihr London im Jahr 1918 erkunden und unsicher machen. Erwartet aber nicht, dass ihr als Vampir mit offenen Armen begrüßt werdet.