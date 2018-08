Veröffentlichung von Stellaris für PS4 und Xbox One angekündigt

Paradox Interactive kündigte an, dass Stellaris, das SciFi-Erforschungsspiel von Paradox Development Studio, in Zusammenarbeit mit Tantalus Media als Stellaris: Die Konsolenedition für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Das Weltraumforschungsspiel wird das erste Grand-Strategy-Spiel sein, das für Konsolen erscheint und Strategie, Ressourcenmanagement und politische Intrigen bieten wird wie in der PC-Version. Die Konsolenversion von Stellaris ist während der gamescom diese Woche am Stand von Paradox Interactive in Halle 9.1 A-060 anspielbar .

Stellaris: Die Konsolenedition erscheint als Standard- und Deluxe-Version (die Deluxe-Version beinhaltet das Plantoids Species Pack, das Leviathans Story Pack sowie die Erweiterung Utopia, sobald diese veröffentlicht werden). Beide Versionen beinhalten die Stellaris-Version 1.7, inklusive Stellaris-DLCs, die im Anschluss folgen werden.

Stellaris ist ein SciFi-Strategiespiel von den Entwicklern bei Paradox Development Studio, das es den Spielern ermöglicht, ihr persönliches Imperium über ihr Heimatsystem hinaus zu erweitern und ihre Spezies im Universum zu verbreiten – sei es durch Diplomatie oder durch Krieg. Seit der Veröffentlichung des Spiels im Mai 2016 hat sich Stellaris weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft.