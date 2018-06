Victor Vran: Overkill Edition erscheint demnächst für die Switch

Mit „Victor Vran: Overkill Edition“ hält der gleichnamige Dämonenjäger bald Einzug auf der Nintendo Switch und wird damit der erste Titel seiner Art für die Handheldkonsole sein.

Neben dem ursprünglichen Abenteuer, welches bereits auf dem PC und anderen Konsolen Erfolge erzielt hat, sind in der Overkill Edition auch die beiden DLCs Fractured World’s und Motörhead: Through the Ages enthalten. An Letzterem waren die Bandmitglieder von Motörhead für ein besonders authentisches Feeling am Designprozess persönlich beteiligt. Victor Vran wird die Horden des Bösen auf der Switch ab dem 28.08.2018 mit jeder Menge Waffen, Fähigkeiten und Rock’n Roll zur Hölle schicken. Einen kleinen Einblick bekommt ihr im unten angeführten Trailer. Viel Spaß beim anschauen!