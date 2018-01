Vorbestellung für Pillars of Eternity 2: Deadfire angekündigt

Pillars of Eternity war ein gut gemachtes Rollenspiel der alten Schule, nun erscheint mit Pillars of Eternity 2: Deadfire der Nachfolger, diesmal mit viel Segelei.

In Pillars of Eternity II: Deadfire werden sich die Spieler auf eine gefährliche Entdeckungsreise begeben, um Meister der Meere zu werden, während sie ihr Schiff durch die neue offene Welt des Deadfire steuern. Pillars II basiert auf dem klassischen RPG-Gameplay mit stark verbesserten Grafiken, tieferen Spielmechaniken und einem komplett neuen, handgefertigten Abenteuer, in dem Entscheidungen wirklich wichtig sind. Die Spieler können sich auf Erkundungen und Entdeckungen begeben, während sie mit dem Schiff durch das reiche und exotische Deadfire-Archipel navigieren. Sie können neue Rassen entdecken, tropische Inseln besuchen, mit ihren Bewohnern interagieren und neue Abenteuer in jedem Hafen erleben. In Pillars of Eternity II: Deadfire können Spieler von vertrauten und neuen Gefährten begleitet werden und erleben, wie sich ihre persönlichen Beziehungen mit dem neuen Partnerschaftssystem entwickeln. Die Spieler können den Pfad ihrer Begleiter anpassen, indem sie den Begleitern mehrere Klassen zuweisen und sich weiter spezialisieren, indem sie eine Unterklasse auswählen.

Nachfolgend noch ein paar Infos zu den verschiedenen Versionen des Spiels:

Durch die Vorbestellung der Standard, Deluxe oder Obsidian Edition erhalten Fans drei einzigartige digitale Ingame-Elemente:

St. Drogga’s Skull – Aus einem Säbel und dem Schädel eines Märtyrers gefertigt, wird er Gegner im Kampf vernichten und verbrennen, während er auch Spieler durch die dunkelsten Bereiche des Deadfire führt.

Beakhead, the Hawk (In-Game Pet): Beakhead, der weiße Falke, fand Gefallen an deinem Schiff, kurz nachdem du im Deadfire angekommen warst. Kapitäne im Deadfire sind nur so effektiv wie ihre Crew. Mit diesem munteren Steuermann an deiner Seite, wirst du auf See Erfolg haben.

The Black Flag: Diese Flagge soll von einer mysteriösen und räuberischen Bande von Seadogs aus einem fernen Land gestohlen worden sein, die ihre Segel schwarz mit einem Fleck aus zermahlenem Drachenglas färbten. Dunkel und einschüchternd, aber irgendwie attraktiv.

Die Standard Edition von Pillars of Eternity II: Deadfire kostet 49,99 Dollar für den digitalen und physischen Einzelhandel, während die Deluxe Edition für 59,99 Dollar erhältlich ist. Die Deluxe Edition enthält den offiziellen Soundtrack des Spiels, komponiert von Justin Bell, dem Komponisten des Soundtracks vom ersten Teil „Pillars of Eternity“. Zusätzlich enthält die Deluxe Edition: ein Ingame-Pet, ein spezielles Spielelement im Deadfire-Stil, einen digitalen Stift- und Papier-RPG-Startleitfaden, eine hochauflösende Spielkarte und Band II des digitalen Reiseführers, herausgegeben von Dark Horse.



Die Obsidian Edition kostet 74,99 Dollar für die digitale Version und enthält alles, was in der Deluxe Edition enthalten ist, sowie die ersten drei DLC-Erweiterungen für Pillars of Eternity II, die jeweils separat 9,99 US-Dollar kosten. Die DLC-Erweiterungen werden nicht als aditionaler Kauf vor dem offiziellen Start des Spiels erhältlich sein.



Die physische Version der Obsidian Edition kostet $ 79,99 und beinhaltet den gleichen Inhalt wie ihre digitale Schwester, enthält aber auch zusätzliche, physische Belohnungen: eine Stoffkarte der Deadfire-Region, einen Forscher-Notizblock und eine Reihe von Postkarten, die das Deadfire-Archipel wunderschön detailliert darstellen.

Europreise waren uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News leider noch nicht bekannt.

Pillars of Eternity 2: Deadfire wird am 3. April 2018 für Window, Mac und Linux veröffentlicht.