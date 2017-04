War Thunder – 4 Wochen lange Ereignisserie angekündigt

Gaijin Entertainment präsentiert „Die Chroniken des 2. Weltkriegs“, eine vier Wochen lange Ereignis-Serie für War Thunder, die 40 der größten historischen Schlachten des Zweiten Weltkriegs beinhalten wird.

Die Chroniken sind dem 72. Jahrestags des Kriegsendes in Europa gewidmet und Spielern die Möglichkeit, bis zum 10. Mai neue Fahrzeuge, Abzeichen und 3D-Dekoelemente zu erspielen, die nur in dieser Serie verfügbar sein werden.

Jeder Tag soll dabei neue Schlachten an Land und in der Luft bieten. Angefangen mit den alten Städten Europas, über den heißen Wüstensand von Afrika bis hin zu den endlosen Weiten der Sowjetunion und des Pazifiks wird für jeden etwas dabei sein. Alle Ereignisse finden in chronologischer Reihenfolge statt, angefangen mit zwei historischen Meilensteinen des Jahres 1941 – dem Angriff auf die Sowjetunion und dem Überfall auf Pearl Harbor. Diese Woche können die Spieler von War Thunder unter anderem an der Schlacht um Midway und der Schlacht um Stalingrad teilnehmen. Die Chroniken des 2. Weltkriegs finden bis einschließlich 10. Mai statt. Den genauen Zeitplan des Events findet ihr hier.

Während der gesamten Serie können die Spieler Chronik-Auszeichnungen verdienen, indem sie verschiedene Aufgaben erfüllen wie etwa die Zerstörung einer gewissen Anzahl von gegnerischen Fahrzeugen. Für je drei Aufgaben erhalten Spieler exklusive Abzeichen und ab sechs Aufgaben gibt es die ersten Fahrzeuge: das U.S. Schlachtflugzeug PV-2D sowie eine sowjetische Ausführung des britischen Mathilda-Panzers mit 7,6cm F-96-Geschütz. Auf je elf erfüllte Missionen folgen die Hauptpreise, der schwere britische Durchbruchspanzer A33 Excelsior und die Panzerabwehr-Ausführung des sowjetischen Jägers Yak-3T.