Warframe – Digital Extremes und iam8bit gehen Kooperation ein

Der Independent-Games-Entwickler und -Publisher Digital Extremes und der Pop-Kultur-Trendsetter iam8bit geben ihre Zusammenarbeit offiziell bekannt. Die künftige Kooperation steht ganz im Zeichen von Warframe und wird besonderen Art-House-Merchandise zum kooperativen Online-Action-Hit hervorbringen. Die Vorbestellungsaktion ist zeitlich begrenzt und startet bereits am Freitag, den 17. März 2017, um 15 Uhr.

Digital Extremes hat insgesamt 24 Musikstücke aus Warframe und der ersten cinematischen Quest, The Second Dream, für den Soundtrack auf Vinyl Doppel-LP remastert. Den Soundtrack als digitalen Download erhalten Vinyl-Käufer automatisch. Abgerundet wird das Set durch ein Original-Artwork des spanischen Zeichners Patricio Betteo. Der düstere, energetische Electronic-Sound stammt hingegen vom Hollywood-Komponisten Keith Power (Avengers: Age of Ultron, Criminal und Hawaii Five-0) unter der Leitung von Audio Director George Spanos und dem hauseigenen Soundteam von Digital Extremes.

Die neu geschlossene Zusammenarbeit mit iam8bit bringt ebenso limitierte Warframe Kunstdrucke hervor. Jeder der 32 Warframes aus dem Spiel trägt Patricio Betteo‘s stilisierte Handschrift und präsentiert sich als unverwechselbares, abstraktes und illustratives Kunstwerk. Die einzelnen Kunstdrucke kommen im Giclée-Format 15×15 cm Größe und wurden mit Archival-Inks erstellt und auf säurefreies Papier gedruckt. Sie werden zufällig zusammengestellt in verdeckten Taschen mit fünf Motiven oder im kompletten Set mit 32 ausgeliefert, um sie zu sammeln, zu tauschen oder einzurahmen. Die Vorbestellungsaktion startet am 17. März und wird nach 31 Tagen wieder beendet. Daneben werden die Kunstdrucke durchnummeriert, um die genaue Menge an Bestellungen zu dokumentieren.

Der Warframe Soundtrack beinhaltet 24 Tracks aus dem Spiel beziehungsweise The Second Dream, der cinematischen Quest aus dem Jahr 2015. Die komplette Liste im Überblick: