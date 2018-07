Warframe kommt auf die Nintendo Switch

Warframe, ein Third-Person-Online-Action-Spiel mit einer sich entwickelnden Sci-Fi-Welt, wird bald auch für Nintendo Switch verfügbar sein.

Auf der TennoCon, der dritten jährlichen Warframe -Convention, hat der kanadische Entwickler und Publisher Digital Extremes angekündet, dass sich Warframe, sein erfolgreiches kooperatives Online-Action-Spiel, in der Entwicklung für Nintendo Switch befindet. Digital Extremes hat sich mit dem Entwickler Panic Button (Doom, Wolfenstein: The New Colossus, Rocket League) zusammengetan, um den Titel auf die Switch-Konsole zu bringen.

In Warframe schlüpft ihr in die Rolle und die Rüstung der Tenno, einer Rasse von alten Kriegern, die mit Klingen und Schusswaffen kämpfen und vom geheimnisvollen Führer Lotus aus einem jahrhundertelangen Kälteschlaf erweckt wurden, um die Ordnung im gesamten Sonnensystem wiederherzustellen. Warframe bietet mehr als 35 einzigartige Warframes, hunderte von Waffen und tausende von Anpassungsoptionen, die Möglichkeit, Waffen, Rüstungen und Gegenstände mit einem flexiblen Mod-System aufzurüsten sowie die Option, Clans beizutreten, Haustiere zu halten und riesige neue offene Welten zu erkunden.