Warframe: Plains of Eidolon – Großer Erfolg auf Steam

Der kanadische Entwickler und Publisher Digital Extremes hat heute angekündigt, dass Warframe seit dem neuesten Update sein Allzeithoch in Bezug auf die Spielerzahlen erreichen konnte und somit die Erwartungen vollkommen übertroffen haben dürfte.

Mit der Plains of Eidolon Erweiterung konnte Warframe auf Steam sein Allzeithoch nochmal übertreffen. Mehr als 121.000 Spieler tummelten sich gleichzeitig in der Welt von Warframe. Damit steht Warframe aktuell auf Platz zwei der meistgespielten F2P-Games auf Steam. Durch die Erweiterung Plains of Eidolon stieg Warframe mit über 40 Millionen Spielstunden in kürzester Zeit in die Top 5 der Steam-Charts auf.

Seit dem Release von Warframe im Jahr 2013 kann das Spiel über 30 Millionen registrierte Spieler über alle drei Plattformen verzeichnen. Die Free-2-Play Erweiterung Plains of Eidolon wurde am 12. Oktober für PC veröffentlicht und soll noch dieses Jahr für PS4 und Xbox One erscheinen.