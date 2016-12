Wargaming und War Child kündigen Partnerschaft an

Wargaming hat die Zusammenarbeit mit War Child während der diesjährigen Weihnachtszeit angekündigt. War Child ist eine gemeinnützige Organisation, die sich darauf fokussiert, Kinder in Krisenregionen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Sie bieten Kindern Schutz, Ausbildung und sorgen für die Umsetzung von Rechten für die Kinder. Ab heute können die Kommandanten von World of Tanks auf Konsolen War Child mit dem Kauf des „For the Children“-Bundles unterstützen.

Das „For the Children“-Bundle ist ab heute und bis zum 01. Januar 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 verfügbar. Das Paket kann mehrere Male gekauft werden und beinhaltet große Boosts für die Fahrzeug- und Crew-Erfahrung sowie große und kleine Erste-Hilfe-Pakete. Alle Erlöse werden von Wargaming direkt an War Child gespendet.