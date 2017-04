Warhammer 40k: Dawn of War III – Multiplayer-Video veröffentlicht

Vom Freitag, den 21. bis zum Montag, den 24. April, können interessierte Spieler Armeen aus den Space Marines, den Eldar oder den Orks in der offenen Multiplayer-Beta antreten lassen. Um den Spielern vorab Hilfe zu geben, präsentiert Relic Entertainment ein Video zu einem, von den Entwicklern kommentierten, 3vs3-Multiplayer-Match.

Game Director Philippe Boulle und Game Designer Carolina Mastretta kommentieren darin die Fehler und geglückten Aktionen und geben Tipps, sowohl für Veteranen als auch für Anfänger. Die Anmeldung für die Open Beta von Warhammer 40.000: Dawn of War III ist hier möglich.

Warhammer 40.000: Dawn of War III handelt von der ausufernden Brutalität eines galaktischen Krieges, in dem zahlreiche Elite-Einheiten und Armeen von den Spielern geführt werden wollen. Die dritte Fortsetzung der Dawn of War-RTS-Serie, Warhammer 40.000: Dawn of War III, erscheint am 27. April 2017 für PC und ist bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar.