Warhammer 40k: Dawn of War III – Neuer Trailer veröffentlicht

Relic Entertainment und SEGA Europe haben mit „Die Prophezeiung des Krieges“ einen neuen Trailer für das Echtzeit-Action-Strategiespiel Warhammer 40.000: Dawn of War III veröffentlicht.

In „Die Prophezeiung des Krieges“ beschwört Hellseherin Taldeer die Formeln, mit denen die Ereignisse von Warhammer 40.000: Dawn of War III ihren Lauf nehmen:

Flammende Himmel weisen den Weg,

Blut ergießt sich über die Wandernde Welt.

Der Speer des Khaine wird die Reisenden rufen

und der Sturmprinz wird sie vereinen.

Und eben weil die Details rar gesät sind, so vermag es diejenigen interessieren, die sich der Spekulation hingeben, was die fachmännische Deutung von Gorgutz Koppjäga ergibt:

“It’s a race to the pointy stikk and you know what that means, don’t ya? It’s WAAAAGH!”

Der Trailer präsentiert die Anführer der unterschiedlichen Fraktionen von Warhammer 40.000: Dawn of War III, Gabriel Angelos, Farseer Macha und Gorgutz gemeinsam im Kreise ihrer Verbündeten und Feinde, während sich der Speer des Khaine sie immer tiefer in einen todbringenden Konflikt verwickelt. In der Zwischenzeit erwächst Lord Kyre, Anführer der Eldar, in den Wirren des Kriges um die galaktische Führung zu neuer Größe.

Dem brandneuen Trailer zur Seite stehen drei begleitende Fraktions-Videos zur Seite, mit deren Hilfe sich interessierte Spieler bereits jetzt entscheiden können, ob ihre Unterstützung in Warhammer 40.000: Dawn of War III den Space Marines, den Eldar oder den Orks gilt.

Die Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Dawn of War III ist für 2017 geplant, ein genaues Datum steht noch aus.