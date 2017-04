Warhammer 40k: Dawn of War III – Video zeigt Voice Actors

SEGA Europe und Relic Entertainment widmen die neueste Episode von „Fog of War“ den Specherinnen und Sprechern des, am 27. April erscheinenden, Warhammer 40.000: Dawn of War III.

Die Sprecher des dritten Dawn of War Titels geben ihren jeweiligen Figuren eine individuelle Ausstrahlung, die Interessierte in der neusten Fog of War-Folge hinter den Kulissen der Sprachaufnahmen und in den Köpfen der Hauptcharaktere von Dawn of War III wie Farseer Macha und dem Warboss Gorgutz ‘Ead’ nachverfolgen können.

Für Dawn of War III reiste das Team in das Vereinigte Königreich, dem Geburtsort des Warhammer-Universums, um die passenden Stimmen für jeden Charakter zu finden. Die Zuschauer begleiten Sprecher wie Gemma Whelan (Game of Thrones), Christopher Fairbank (Guardians of the Galaxy), Alec Newman (Dune, Children of Dune) und Babou Ceesay (Rogue One: A Star Wars Story) in die Side-UK-Aufnahmekabinen. Dort bekommen die Sprecherinnen und Sprecher ihre Rollen der Figuren des Dawn of War-Universums, während die Audiodesigner ihnen den letzten Schliff geben.