Warhammer 40k: Dawn of War III – Zwei neue Videos veröffentlicht

Sega Europe und Relic haben im Vorfeld der Open Beta zwei neue Videos zu Warhammer 40.000: Dawn of War III veröffentlicht. Eines der Videos zeigt ein Match aus dem neuen Serienteil, das andere bietet für Neulinge eine Art kleines Tutorial.

Im Assemble Your Troops-Trailer zeigen Publisher und Entwickler einen Vorgeschmack auf Allianzen und Feindschaften mit Aufnahmen aus einem drei gegen drei Match, in welchem einige neue Taktiken und Möglichkeiten gezeigt werden.

Das Fog of War: Multiplayer Showcase hingegen ist für alle Spieler, die neu im Dawn of War Franchise oder allgemein neu in Strategiespielen sind, oder eine Auffrischung wollen, bevor der dritte Serienteil erscheint. Hier sollen Spieler die Taktiken kennenlernen, die hinter der Auswahl von Elite-Einheiten stecken und Strategien, um den eigenen Spielstil zu verbessern, Multiplayer-Ziele zu erreichen und den Sieg zu erringen.

Der Multiplayer von Warhammer 40.000: Dawn of War III ist in Kürze im Rahmen einer offiziellen Open Beta bereits vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin spielbar. Die Open Beta findet vom Freitag, den 21. April ab 19 Uhr bis zum Montag, den 24. April bis 19 Uhr statt. Warhammer 40.000: Dawn of War III erscheint am 27. April 2017 für PC und ist bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar.