Warhammer 40k: Inquisitor-Martyr auf der Gamescom 2017

Chaos und Häresie beschmutzen das Universum des 41. Millenium. Um das Übel auszurotten werden die Inquisitoren, geheime Agenten, in die weiten des Alls geschickt. Auf der Gamescom schlüpfen wir selber in die Rolle eines Inquisitors und erfahren mehr zum Spiel.

Um das wachsende Verderben der Chaos Götter im Universum einzudämmen, werden in Warhammer 40k: Inquisitor-Martyr die Inquisitoren losgeschickt, um das böse bei der Wurzel zu packen. Während wir uns als durch Gegnerhorden geschossen und gemetzelt haben, konnten wir mehr zu den zukünftigen, kostenlosen Contentpatches erfahren.

Bevor es losging haben wir uns für einen der Inquisitoren entschieden. Jeder der topausgebildeten Streiter kommt mit eigenen Passiv/Aktivskills, Ausrüstungsgegenständen und Hintergrund; sie repräsentieren eure Klasse (mit jeweils eigenen Subklassen) und bestimmen euer Gameplay. Danach ging es auch schon los in der Inquisitorial Campaign. In einer Top-Down-Perspektive konnten wir uns anfangs mühelos durchschießen, doch mit der Zeit wurde die Deckungs-Option immer wichtiger. Eure Gegner haben mächtig Zielwasser getrunken und schenken euch immer weniger. Die K.I. will dabei mit ausgeklügelten Manövern und Strategien euch zu Höchstleistungen zwingen. Taktik heißt das Zauberwort, vor allem da ihr eure Umgebung bei genug Schaden zerstören und so strategische Vorteile gewinnen könnt. Blut und fliegende Gliedmaßen fehlen dabei natürlich auch nicht, genauso wenig wie Hinrichtungs-Moves. Die Levels sind dabei prozedural mit vorgefertigten Elementen.

Im Open-Gameworld-Modus streunern wir in unserem eigenen Schiff durch den Calligari Sektor. Diese Sandbox-Welt besteht aus weiteren Subsektoren, Sternensystemen und Interessenspunkten. Während ihre die verschiedenen Missionen auflöst, werden neue Regionen freigeschaltet und die Story wird forgesetzt. Manche Missionen stehen für sich alleine, andere sind zusammenhängend, ermöglichen weitere Nachforschungen und geben Hinweise zur nächsten Mission in der sogenannten „Grand Investigation“. Die höchste aller Nachforschungen ist die Single-Player-Kampagne, angesiedelt in der verlassenen Festung „Martyr“, welche ein schreckliches Geheimnis der Inquisition bereithält…

Eure Entscheidungen in den verschiedenen Missionen beeinflussen dabei den Ausgang unterschiedlicher Konflikte und Formen den Sektor entsprechend. Der Rest der Community muss ebenfalls solche Entscheidungen treffen und zu bestimmten Meilensteinen bestimmen diese Gesamtentscheidungen den Einfluss auf die Spielwelt. Dadurch wird der Sektor zu einer dynamischen, lebendigen Spielwelt. Für noch mehr Leben sorgen die bis zu 4-Spieler-Koop-Missionen. Loot und Craftingitems werden dabei individuell verteil damit es keinen Streit gibt. Angestaute Wut könnt ihr im geplanten PvP-System rauslassen, welches ebenfalls „Clans“ und Leaderbords beinhalten soll. Ebenfalls geplant ist ein Drop In/Drop Out-System für reibungslose Multiplayer-Action.

Für mehr Inhalt sorgen hingegen die sogenannten Seasons, kostenlose Content-Patches, welche über einen festgelegten Zeitraum ein spezifisches Thema – beispielsweise einen Chaosgott – behandeln und neue Gegner, Konflikte, Rassen, Mini-Kampagnen und Untersuchungen einführen. Am Ende der Season bestimmen die getroffenen Entscheidungen aller Inquisitoren/Spieler, wie die Konflikte des Sektors aufgelöst werden und wie sie ihre Spuren hinterlassen.

Warhammer 40k: Inquisitor-Martyr erscheint im ersten Quartal 2018 für die PS4, XBox one und den PC. Der Earyl Access ist ab dem 31. August verfügbar.