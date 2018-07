Warhammer Vermintide 2 ab sofort für Xbox One erhältlich

Warhammer Vermintide 2 ist der Nachfolger von Vermintide. Und endlich ist es auch für die Xbox One erhältlich.

Die Zeit ist gekommen, um das hitzige First-Person-Koop-Metzelfest wiederaufleben zu lassen. Vermintide 2 bietet 5 Helden, welche sich einer neuen Herausforderung stellen: Der zerstörerischen Skavenhorde. Dabei könnt ihr mit euren Freunden in die Schlacht ziehen.

Wähle einen von 15 verschiedenen Berufen aus, erklimme die Talentbäume, passe dein Arsenal an deinen persönlichen Spielstil an, kämpfe dich durch eine Vielzahl atemberaubender Levels und geh an deine Grenzen mit unserem neuen Heldentaten-System. Das einzige, was zwischen Sieg und bitterer Niederlage steht, sind du und deine Verbündeten. Wenn ihr fallt, fällt auch das Imperium.