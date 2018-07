WarioWare Gold: Demo steht ab sofort bereit

Nintendo hat in einer Pressemitteilung verlautbart, dass sich ungeduldige Wario-Fans die neue Demo ab sofort herunterladen können. Weitere Informationen zu WarioWare Gold, gibt es hier in unserer News!

WarioWare Gold erzählt eine völlig neue Story, welche komplett vertont wurde – in Deutsch und vier weiteren Sprachen. In der Hauptrolle, der liebenswerte Schurke Wario. An seiner Seite, ein Staraufgebot an weiteren schrägen Charakteren. Einen ganzen Tag lang hat Wario in Luxeville nach Schätzen gesucht und dabei ein merkwürdiges Artefakt gefunden. Nun will er nur noch nach Hause, etwas futtern und sich beim Videospielen entspannen. Doch, oh Schreck, sein ganzes Geld ist weg. Also überredet er ein paar alte Kumpel, Videospiele für ihn zu erfinden. Der Plan: Im Diamantstadion die Spiele im Rahmen des Wario-Pott zu organisieren und damit ordentlich Kasse zu machen.

Mit 300 verrückten Minispielen erlebt der sympathisch-schurkische Titelheld sein bisher verrücktestes Abenteuer. Diese beachtliche Sammlung an Minispielen stellt eine Mischung aus vergangenen Favoriten und neuen Herausforderungen dar. WarioWare Gold erscheint am 27. Juli exklusiv für Nintendo 2DS & 3DS. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr unter folgendem Link.