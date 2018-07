We Happy Few – Neuer “The ABCs of Happiness” Trailer

Ein neuer Trailer und neue Charakter von We Happy Few wurden veröffentlicht! Die rebellischen Charaktere in den dystopischen 1960er findet ihr hier.

In Wellington Wells in einem alternativen England 1960 ist Einheitlichkeit das wichtigste. Passt euch an und nehmt eure „Medizin“, oder zeigt doch etwas Individualität…

Spielt drei Figuren mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen, stellt euch der Vergangenheit und bereitet euch auf die Zukunft vor!

We Happy Few erscheint am 10. August 2018 für den PC.