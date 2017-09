Where The Water Tastes Like Wine – Gamescom Hand’s On

In einer Zeit, wo Spielkonzepte immer wieder aufgewärmt werden, ist es etwas Besonderes, wenn dieser Zirkel gebrochen wird. Where The Water Tastes Like Wine tut genau dies. Auf der Gamescom durften wir die erste halbe Stunde des Spiels ausprobieren und wir wurden positiv überrascht. In diesem Spiel erwartet euch viele starke Geschichten und ein einzigartiges Art-Design.

Where The Water Tastes Like Wine erzählt eine Geschichte über Geschichten. Die Wirtschaftskriese der 30er Jahre prägt die Bevölkerung der USA. Die Große Drepression hat viele Träume zerplatzen lassen und die Menschen bleibt nichts als ihre Geschichten. Du bist ein einsamer Wanderer ohne Freunde und Familie. Eines Abends nach einer tagelangen Wanderung findest du eine Hütte in der die komischsten Gestalten am Pokertisch sitzen. Du lässt dich auf die Runde ein und versuchst dein Glück. Als es dann um alles oder nichts geht verlierst du den Zug. Doch du kannst deinen Poker-Partner, ein Direwolf, nicht mit Geld bezahlen. Stattdessen nimmt er dir deine Seele und schickt dich auf die Suche nach Geschichten. Du sollst aber nicht irgendwelche Geschichten sammeln, du sollst die Lebensgeschichten, die Ängste und Sorgen, die glücklichen Momente der Menschen sammeln.

Als Grippe ziehst du nun los um deinen Einsatz zu begleichen. Dabei kannst du die komplette USA bereisen. Auf einer 3D-Landkarte wanderst du also von deinem Startpunkt Maine gen Süden nach Boston. Schon auf diesem kurzen Stückchen Karte findest du immer wieder kleine Markierungen auf der Karte bei denen du deine ersten Geschichten sammeln kannst. Die Geschichten sind meist nur kurz, dafür aber umso einprägsamer. Je nachdem, wie du mit den Leuten interagierst, ändert sich auch das Ende der Geschichte. So wanderst du über die Landkarte und findest eine Geschichte nach der anderen. Bis du eines Tages auf einen Jungen am Lagerfeuer triffst. Er fragt dich nach einer traurigen Geschichte.

Das Gameplay von Where The Water Tastes Like Wine besteht aus dem Sammeln und Erzählen von Geschichten. Insgesamt gibt es 16 verschiedene Leute die du am Lagerfeuer treffen kannst. Dein Ziel ist es, ihre Geschichten, ihre wahre Geschichten, zu entlocken. Doch dafür musst du ihnen auch eine Geschichte erzählen. Aus deinem Sammelsorium von Erlebnissen musst du die Geschichte wählen, die am besten zu den Wünschen deines Gegenübers passen. Erst dann wird dir am Lagerfeuer eine wahre Geschichte offenbart. Mit einem Treffen ist es nicht getan, denn erst nach und nach verdienst du dir das Vertrauen der Menschen. Das besondere an den 16 Leuten ist, dass jede ihrer Geschichten von anderen realen Personen geschrieben wurden. Das gibt den Storys noch eine zusätzliche persönliche Note. Hast du eine Geschichte erzählt, kann es sogar sein, dass dein Gegenüber diese Geschichte anderen Wanderern erzählt. Wie es auch mit echten Märchen und Mythen ist, so wird aus ursprünglich wahren Geschichten durch das Weitererzählen irgendwann eine fantastische Geschichte, bei der man nicht weiß ob sie wahr oder erfunden ist.

Das Game-Design von Where The Water Tastes Like Wine erinnert an düstere Comics und alte Zeichnungen. Die ruhige, denoch bedrohlich wirkende Atmosphäre und die tiefe und eindringliche Erzählerstimme schaffen ein ganz eigenes Gefühl, was zum Beispiel dem Stil von Sin City recht nahe kommt. Jenachdem, in welche Region der USA es dich verschlägt werden Geschichten, Charaktere und Musik den lokalen Gegebenheiten angepasst. Where The Water Tastes Like Wine scheint mehr als nur ein Spiel zu werden. Es ist eine Erfahrung in der man in die Amerikanische Geschichte eintaucht und sie nah am Menschen erlebt.

Where The Water Tastes Like Wine war eines unserer Gamescom Highlights. Nächstes Jahr wird es für den PC erscheinen, später auch für XBox One und PS4. Eine Einstimmung gibts mit dem Story Trailer: