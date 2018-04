Wolfenstein II: Release-Termin für die Switch bekannt und neuer Trailer erschienen

In einer Pressemitteilung wurde endlich der Release-Termin für „Wolfenstein II: The New Colossus“ für die Nintendo Switch verlautbart und des Weiteren ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am Freitag, den 29. Juni nun endlich auch für die Nintendo Switch. In Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Panic Button und unter Leitung von MachineGames kann Wolfenstein II: The New Colossus bald auch unterwegs auf der Switch von euch gespielt werden. Überzeugt euch selbst vom neuen Gameplay-Trailer! Viel Spaß beim anschauen.