World of Tanks – Knapp 85.000$ für War Child gesammelt

Ende letzten Jahres schlossen sich Wargaming und die Hilfsorganisation War Child für die “Armistice-Kampagne“ zusammen. Die Spieler von World of Tanks hatten die Möglichkeit, besondere Embleme und Ingame-Pakete zu erwerben, um Geld für von Kriegen betroffene Kinder zu sammeln. Die dadurch erzielten Einnahmen wurden von Wargaming zu 100% War Child zur Verfügung gestellt. Dadurch konnten mit Hilfe der Community 84.800 US-Dollar gesammelt und an War Child UK gespendet werden.

Wargaming möchte sich dafür bei allen Spielern bedanken, die an dieser Aktion teilgenommen und für den guten Zweck tief in ihr Portemonnaie gegriffen haben. War Child unterstützt Kinder, deren Leben durch den Krieg komplett verändert wurde.

„Als ehemaliger Soldat konnte ich hautnah miterleben, was War Child für eine wichtige und bemerkenswerte Arbeit in Kriegsgebieten leistet. Ich bin sehr stolz auf Wargaming und vor allem auf unsere Community, dass sie diese wichtigen Aktionen unterstützen“, sagt Richard Cutland, Head of Military Relations, Wargaming.