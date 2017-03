World of Tanks – Konsolenspieler dürfen ab 31.03. kurz auf den Mars

Wargaming ermöglicht den Konsolenspielern von World of Tanks pünktlich zum 01. April eine Reise auf den vierten Planeten der Sonne: den Mars. Zum ersten Mal werden die Spieler die Möglichkeit haben, sich auf dem roten Planeten mit einer ganz eigenen Physik und in geringer Schwerkraft mit ihren Fahrzeugen untereinander zu messen.

Die Reise beginnt am 31.03. und endet bereits am 02. April – wer also mitmachen möchte sollte möglichst am ersten Tag gleich einsteigen, lange ist dieses Special leider nicht möglich. Der Mars wurde von angreifenden Raumschiffen überrannt, die sich einen Kampf in der Atmosphäre liefern. Um den 01. April zu retten, müssen die Spieler von World of Tanks auf den Konsolen die Gefechte auf der Oberfläche des Planeten vorantreiben. Um daran teilzunehmen muss einfach nur der Lunar Chaffee in der Garage ausgewählt und der „Gefecht“-Button gedrückt werden.

Der Lunar Chaffee gleitet über die Oberfläche des mit geringer Schwerkraft ausgestatteten Mars und schwebt schwerelos durch die Luft. Teleportations-Strahlen kommen von den Raumschiffen auf den Boden geschossen und bieten den Spielern unterschiedliche Möglichkeiten: Einmal davon getroffen fliegt der Panzer durch die Luft und landet an einem unbekannten Punkt auf der Karte.