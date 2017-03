Xbox One: Beam und weitere Features verfügbar

Für die Xbox-Konsolen ist seit gestern ein neues Update verfügbar, welches euch viele zusätzliche Features bringt.

Seit dem 29. März ist ein neues Update erschienen, welches euch viele neue Funktionen bietet. Eine Übersicht der neuen Features findet ihr hier:

Interaktives Streaming mit Beam

Effizientere und intuitivere Nutzung von Guide- und Home-Menü

Neue Multitasking-Szenarien

Neue Kontrollfunktionen für Eltern

Beam bietet eich die Möglichkeit, euer Gameplay mit der Community in Echtzeit zu teilen. Der neue Streaming-Service ist direkt über den Guide erreichbar, für die Nutzung benötigt ihr also keine zusätzliche Hard- oder Software. Beam ist interaktiv und erlaubt es euch, mit euren Lieblings-Streamern und der Community zu chatten, zu interagieren und auf ganz neue Art und Weise am Spielgeschehen teilzunehmen.