YO-KAI WATCH 2: Ab ins Zeitreise-Abenteuer

Nintendo 2DS & 3DS-Fans erwartet in „Yo-Kai Watch 2“ ein Zeitreise-Abenteuer und zahlreiche Neuerungen.

In YO-KAI WATCH 2 dreht sich alles um das große Geheimnis hinter den kleinen Alltagsproblemen der Einwohner von Lenzhausen. Der eine ist ständig hungrig, ein anderer gibt immer zu viel Geld aus, ein dritter hat mitten im Unterricht einen Aussetzer – aber all diese Missgeschicke haben eine gemeinsame Ursache: die schelmischen Yo-kai. Diese charmanten Wesen, so witzig wie frech, existieren überall. Unsichtbar leben sie mitten unter uns und haben einen Heidenspaß daran, ihre Streiche zu spielen, oft mit urkomischen Folgen. Ein Glück, dass ihr die magische Yo-kai Watch besitzt. Mit ihr könnt ihr die spitzbübischen Fantasiegestalten aufspüren und sie dann bekämpfen. Und mit ein wenig Verständnis und dem richtigen Futter könnt ihr alte wie neue Yo-kai schließlich zu euren Freunden machen. Weitere Informationen und alle Neuerungen gibt es unter folgendem Link.

Wer die ausgelassene Welt der Yo-kai noch nicht kennt, kann jetzt kostenlos die Probe aufs Exempel machen. Im Nintendo eShop steht ab sofort eine Demo-Version von YO-KAI WATCH 2 zum Gratis-Download bereit. Yo-Kai Watch 2 ist ab sofort für den Nintendo 2DS und 3DS verfügbar.