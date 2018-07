Yo-Kai Watch Blasters: Neue Informationen inklusive Trailer

Yo-Kai Watch Blasters erscheint im September exklusiv in zweifacher Ausführung für Nintendo 2DS & 3DS. Alle Informationen und einen Trailer erfährt ihr direkt bei uns!

„Yo-Kai Watch“ ist wieder da! Am 7. September kommt europaweit der neueste Ableger der beliebten Reihe in den Handel – und das in den zwei Spielversionen YO-KAI WATCH BLASTERS: Rote-Katzen-Kommando und YO-KAI WATCH BLASTERS: Weiße-Hunde-Brigade.

Die jüngsten Titel der YO-KAI WATCH-Serie ermöglichen es erstmals gemeinsam zu viert gegen Bosse anzutreten, Fähigkeiten zu erproben oder den kraftvollen Ultiseelschlag auszuführen. Wenn sich vier SpielerInnen treffen, können sie die lokale Verbindung für den kooperativen Spaß nutzen (Online-Modus ist ebenfalls vorhanden). In jeder der zwei Spielvarianten kommen zudem unterschiedliche Yo-kai, Missionen und Endgegner vor. Durch den Tausch zwischen beiden Versionen können sämtliche Yo-Kai gesammelt werden. Weitere Verstärkung wartet zudem auf alle, die ihre Speicherdaten aus den Vorgängertiteln YO-KAI WATCH 2: Knochige Gespenster, YO-KAI WATCH 2: Kräftige Seelenund YO-KAI WATCH 2: Geistige Geister mit einer der neuen Spielversionen verbinden. Ihr könnt dann mit einem von drei speziellen Yo-kai in den Kampf ziehen.

Damit der Spielspaß möglichst lange anhält, wird es nach dem Start der beiden Titel zusätzlich ein kostenloses Update mit weiteren Nebenhandlungen, Yo-kai, Endbossen und Missionen geben.