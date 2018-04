Ys Origin für XBox One erhältlich

Ys Origin gibt es jetzt in einer Neuauflage für die XBox One, wie fast immer bei Neuauflagen mit neuen Inhalten.

Ys Origin beschreibt die frühesten Ereignisse des Ys-Universums, bei denen ihr mit Horden von tödlichen Bestien und Rätseln konfrontiert werdet, während ihr die Reise zur Spitze eines Turms antretet und Plattform um Plattform erklimmt.

Ein für die XBox One exklusiver neuer Speedrun-Modus erlaubt es euch, eure Ergebnisse in den Xbox Live-Ranglisten zu veröffentlichen. Außerdem ermöglicht euch eine neue „Blut“ Option den Grad desselbigen im Spiel einzustellen.

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen von Ys I & II, die in einer Zeit stattfanden, in der das Land von Ys am Rande der Zerstörung stand. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, mit ihre Untertanen in die sichere Umgebung der Wolken zu flüchten. Die Dämonen setzten jedoch ihre Verfolgung fort, indem sie einen massiven Turm bauten, der bis in den Himmel reicht. Die Schlacht, die anfangs nur auf dem Boden tobte, hat begonnen, sich eine Runde nach oben zu verlagern.

Statt Adol Christin gibt es diesmal drei Charaktere zur Auswahl, was euch ein individuelleres Spielerlebnis bescheren soll. Yunica Tovah, Hugo Fact oder The Claw stehen dabei zur Verfügung und jeder soll seine ganz eigene Geschichte bieten.