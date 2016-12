Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: jetzt auch auf Steam

Yu-Gi-Oh! macht Dampf! Ab sofort dürfen sich angehende ProfiduellistInnen auch via Steam auf das Herz der Karten verlassen.

Dabei kommt das Spiel direkt mit neuen Inhalten, die zeitgleich auch für Besitzer der Playstation 4 und der XBoxOne Versionen erhältlich sein werden. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist basiert auf demYu-Gi-Oh! Trading Card Game und nimmt euch auf eine Reise durch die wichtigsten Momente der Zeichentrickserie mit. Spieler aus der ganzen Welt sind eingeladen, an einem Elite-Duell-Wettbewerb teilzunehmen, der die besten Duelle aus jeder Ära des Yu-Gi-Oh! Universums simuliert. Die Spieler können die wichtigsten Ereignisse chronologisch nachspielen, von der originalen Yu-Gi-Oh! Serie bis zu Yu-Gi-Oh! ARC-V. Neun neue Sets erweitern das Spiel nochmals um einige Karten und dank Deckeditor, Einsteigertutorial und Kampagne soll für jeden etwas dabei sein.