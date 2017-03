Zelda: Breath of the Wild – Update 1.1.1 verfügbar

Nintendo hat für „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ ein neues Update veröffentlicht.

Ab sofort können alle Spieler, welche das Spiel „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ besitzen, ein neues Update 1.1.1 für die Nintendo Switch und die Wii U herunterladen. Folgende Ziele hat das Update 1.1.1:

Framerate- und Performance- Verbesserungen

Diverse Bugs behoben (z.B. einfrieren des Spiels)

Insgesamt müssen 176MB an Update-Daten heruntergeladen werden, welches ab sofort möglich ist.