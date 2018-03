Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS – Releasetermin und Trailer

Aus alt mach neu! Der Mecha-Titel Zone of the Enders The 2nd Runner bekommt ein Remake mit VR- unterstützung! Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS erscheint im September und zeigt sich bereits mit einem ersten Trailer.

Konamis 3D Mech Action Game Zone of the Enders The 2nd Runner, welches zuerst 2002 für die PS2 erschien und 2012 erneut in HD für PS3 veröffentlicht wurde., geht in seine zweite Remake-Runde. Ein frischer Anstrich in einer nativen 4K Auflösung und VR Unterstützung winken freudig aus der Ferne.

In einer Zukunft, in welcher der Mars besiedelt wird und Kriege mit gigantischen Robotern, den Orbital Frames, ausgetragen werden, muss sich Ex-Pilot Dingo Egret erneut hinters Steuer setzen. Er soll die üblen Machenschaften von BAHRAM und ihrem Anführer Col. Ridley „Nohman“ Hardiman aufhalten, sein Leben steht dabei auf dem Spiel.

Mit schneller Action, einem Arsenal an futuristischen Waffen und Anime-Zwischensequenzen geht es in die Massenschlachten!

Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS erscheint im September 2018 für den PC, PS4 und PlayStation VR.