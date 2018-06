Zusammenfassung der XboxOne Pressekonferenz

Auch Microsoft hält sein ein paar Jahren eine eigene Pressekonferenz ab und stellt dort neue Spiele und neue Features für die XboxOne vor.

Dieses Jahr stand das „Media Briefing“, wie Microsoft es selbst nennt, im Zeichen des Zusammenkommens durchs Gaming. Xbox Chef Phil Spencer kam immer mal wieder auf die Bühne und berichtete, wie toll Xbox die SpielerInnen zusammenbringt. Alles sehr schön, aber nun kommen wir endlich zu den Spielen.

Halo Infinite

Gleich zu Beginn wurde ein Trailer zu Halo Infinite gezeigt, der eine steinzeitlich anmutende Landschaft zeigte, allerdings waren auch moderne Waffen zu sehen. Viel mehr ist bisher nicht bekannt, laut Spencer soll es aber das bisher größte Abenteuer des Master Chief werden.

Dann wurden diverse Trailer für auf der Xbox erscheinende Spiele gezeigt. So werdenundfür die XboxOne kommen.

Ori and the Will of the Wisps (Release 2019)

Auch Ori bekommt einen Nachfolger und wird wie schon der erste Teil durch seinen schönen Artstyle zu beeindrucken wissen. Licht und Schatten, große Bossgegner und Actionplatforming waren im Trailer zu sehen.

(Release Februar 2019)Rumlaufen und wild ballernd nach herzenslust alles zum Explodieren bringen und dabei fließend zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechseln. In dem Open World Spiel soll man sich als Spieler einfach mächtig fühlen.

Das momentan ein wenig stagnierende Koop-Piratenspiel hat momentan eine leichte Contentflaute, dies soll sich durch die Erweiterungen „Forsaken Shores“ und „Cursed Sails“ ändern. Im Trailer konnte man Vulkane und dunkle, verfluchte Gewässer sehen.

4 (Release 2.10.2018)Die Forzaspiele sind für Microsoft nach wie vor ne Bank und darum ist es nicht verwunderlich, dass Forza Horizon 4 nicht nur durch einen Trailer, sondern auch durch eine kurz gezeigte Spielsession vorgeführt wurde. Im Spiel wird es die bekannten Rennboliden, aber auch Pickups, Oldtimer, Buggys und – wenn man dem Trailer glauben darf – sogar Luftkissenboote geben. Das Spiel wird in England spielen und einen großen Fokus auf eine dynamische Spielwelt, inklusive Jahreszeiten, legen. So werden beispielsweise im Winter Seen zufrieren und so neue Gebiete befahrbar sein. Außerdem soll es Events im Spiel geben, die man dann gemeinsam mit anderen Spielern angehen kann. Dabei sollen zu jeder Zeit alle Spieler die gleiche Welt befahren, so dass man andere Spieler in der Welt treffen kann.

Dann wurden wieder einige Trailer zu neuen, teilweise exklusiven Titeln, gezeigt: so wurden neue, nicht weiter genannte,-Modi, das MMORPG, derDlc „The delicious last Course“ mit neuen Charakteren, Zelda-like Adventure, in dem ihr mit einem Fuchs durch die Welt und Dungeons streift, eine Neuauflage des Koop-Brawlersund Session angekündigt.ist ein Skate-Spiel und es sieht danach aus, als könnte man durch eine offene Stadt fahren und dort allerlei Tricks machen.

Sekiro, Shadows die twice (Release 2019)

Im Zuge der Xbox Pressekonferenz wurde auch das neue Spiel der Dark Souls Macher, dem Studio Fromsoftware, angekündigt. In Sekiro, Shadows die twice schlüpft man in die Rolle eine Samuraikriegers und muss auf einem Rachefeldzug allerlei japanische Monster besiegen. Das Kampfsystem wirkt im Trailer gewohnt brutal actionlastig und ausgefeilt. Auch zu sehen sind ein Greifhaken und diverse Feuerzauber, Magie wird dementsprechend wohl auch eine Rolle spielen.

(Vorbestellbar ab 15.6.2018)In einem kurzen Statement eines Bethesda Mitarbeiters wurde Fallout 76 für die XboxOne angekündigt. Dessen Spielwelt soll viermal so groß sein, wie die von Fallout 4 und ein Prequel für alle anderen Spiele darstellen. Der Wiederaufbau scheint ein zentrales Element im Spiel zu sein, denn im Trailer wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass man die Welt wieder aufbauen müsse und an vielen Stellen waren Siedlungen zu sehen, in denen Menschen Gebäude wiederherstellten.

(Release 15.3.2019)In einer kurzen Spielsession konnte man sich einen ersten Eindruck von The Division 2 verschaffen. Der zweite Teil wird in Washington angesiedelt sein und beeindruckt erneut mit toller Grafik und den verwüsteten Stadtbildern. Auch neue Waffen wie Armbrüste und Granatwerfer waren zu sehen. Im Gegensatz zum ersten Teil wird The Division 2 im Sommer spielen, sechs Monate nach dem ersten Teil und die Gesellschaft steht am Rande eines Bürgerkriegs.

(Frühjahr 2019)Im Rahmen des Mediabriefings wurde auch Devil May Cry 5 angekündigt. Dafür kam eigens Spieldirektor Hideaki Itsuno auf die Bühne, wobei die eigentlichen Infos sein Dolmetscher verkündete. So soll es drei spielbare Charaktere mit jeweils unterschiedlichen Kampfstilen geben. Komplett überdrehte Action wird es aber in jedem Fall geben, davon konnte man sich auch schon im Trailer überzeugen. Laut Hideaki Itsuno wird großer Wert auf die Steuerung gelegt, da diese für ein Spiel wie Devil May Cry ein riesige Bedeutung hat. Außerdem soll die Darstellung, vor allem der visuellen Aspekte, besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet werden, um die Action besonders gut darstellen zu können.

In weiteren Trailern wurden dann die, undangekündigt. Mitundwurden außerdem ein Smartphone Ableger und ein Rundenstrategietiel a la Xcom aus der Gears Welt angekündigt. Auchwurde mit einem neuen Trailer vorgestellt. Außerdem wurde ein Trailer zugezeigt, bei dem Helden aus den Universen von One Piece, Dragon Ball und Naruto gemeinsam gegen Bedrohungen antreten werden.

The awesome Adventures of Captain Spirit (26.6.2018)

Von Square-Enix kommt ein im Life is Strange Universum angesiedeltes Drama Adventure, bei dem man als Spieler in die Rolle von Chris schlüpft und dessen Fantasie-Superheldengeschichten erlebt.

(ohne Datum)Auch hierfür gab es eine kurze Präsentation. In Dying Lighte 2 werdet ihr wieder durch die Stadt klettern und rennen und dabei für verschiedene Fraktionen Aufträge erledigen können. Dabei sollen sich eure Entscheidungen mehr als je zuvor auf die Spielwelt auswirken. Beispielhaft wurde das an einer Mission vorgestellt, bei der ihr Wasser von einer kleinen Splittergruppe besorgen sollt. Tötet ihr diese Gruppe und händigt das Wasser den Peacekeepern aus, so wird die Wasserversorgung im Viertel wiederhergestellt. Allerdings geht es allen, die nicht mit der Gruppe kooperieren, noch schlechter. Behaltet ihr das Wasser selbst und tötet die Gruppe nicht, so geht es mit dem Viertel abwärts, allerdings habt ihr dafür Zugriff auf den Schwarzmarkt und könnt das zu eurem Vorteil nutzen. Bei Tag soll der Aufbau der Welt im Fokus stehen, nachts kämpft ihr dann ums blanke Überleben.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde dann noch ein Trailer vongezeigt. Bei diesem Titel handelt es sich um das neueste Projekt von CD Project Red, den Machern der Witcher Spiele. Viel ist noch nicht bekannt, der Trailer zeigt aber ein futuristisches Setting mit viel Potenzial.