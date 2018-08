GC18: Hands-On bei Nintendo

Bei unserem jährlichen Besuch bei Nintendo auf der Gamescom konnten wir uns wieder einmal durch das gigantische Lineup wühlen. Neben den hauseigenen Nintendo-Marken wie Super Smash Bros. und Mario Party gab es auch noch eine Menge Indie-Games und AAA-Spiele. Eine kleine Auswahl von Eindrücken haben wir euch in diesem Beitrag mitgebracht!

Super Mario Party

Einen ersten Hands-On Eindruck der Minigames von Super Mario Party konnten wir anhand einer kurzen Demo gewinnen. Die Mario Party Reihe feierte erstmals auf dem N64 ihren Einzug und hat bis heute schon über mehr als 10 verschiedene Ableger. Das neuste Mario Party wird auf der Nintendo Switch Konsole am 5. Oktober erscheinen. Mario Party ist ein Mix aus klassischem Brettspiel und Minispielen. Bei der Minispiel-Challenge die wir auf der Gamescom anspielen konnten, ging es darum Minigames so schnell wie möglich zu beenden um dafür Punkte zu bekommen. Selbstverständlich gewinnt derjenige, der am Ende die meisten Punkte hat. So schlug ich mich zusammen mit meinem Gastgeber von Nintendo durch 5 verschiedene Minispiele. Praktischerweise werden jetzt die Anleitung und der Probe-Modus der Minispiele gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt, so dass man die Steuerung gleich ausprobieren kann ohne viel Zeit zu verschwenden. Die Minispiele setzten größtenteils auf die Funktionen der Joy-Cons. So konnte man mit Hilfe der Bewegungssteuerung einen Fleischwürfel in einer Pfanne anbraten oder mit einer Ruderbewegung ein Dreirad-Rennen fahren. Die Bewegungssteuerung funktionierte dabei sehr präzise. Wir sind gespannt, ob Super Mario Party auch auf HD-Rumble setzen wird. Das praktische an Super Mario Party: Die Steuerung funktioniert mit nur einem Joy-Con, so dass man mit einer Switch gleich zu zweit losspielen kann. Die Spielbretter konnten wir uns leider nicht ansehen. Auf Nachfrage wurde aber bestätigt, dass sie ähnlich wie im 3DS-Ableger sein werden: Per Würfelwurf darf sich jeder Charakter frei auf einem Raster herumbewegen und kann dabei Items und Münzen einsammeln. Es werden diesmal mehr Bretter verfügbar sein. Einen Blick auf die Gäste der Party konnten wir auch schon werfen und stellten fest, dass in Super Mario Party so viele Charaktere wie noch nie mitmischen. Unter den üblichen Verdächtigen befinden sich auch Shy Guy, Koopa und Buu Huu.

Travis Strikes Again

Wer die beiden No More Heroes-Teile auf der Wii gespielt hat, wird sich bei der Ankündigung von Travis Strikes Again wohl gefreut haben. Zwar soll das Spiel keine Fortsetzung der No More Heroes-Reihe werden, dennoch ist Hauptcharakter Travis Touchdown mit von der Partie. Das Spiel soll eine Sammlung mehrerer kleiner Spiele werden. Auf der Gamescom schauten wir uns eines dieser Spiele an. Dabei handelte es sich um einen Top-Down Brawler, bei dem man in die Rolle von Travis schlüpft und Roboter auf dem Weg zum Ziel zerschlägt. Beim Anspielen kam leider nicht so viel Freude auf. Die größte Herausforderung war es, herauszufinden, mit welcher Tastenkombination man die Waffenenergie wieder aufläd (unser bester Tipp: Beide Analogsticks und beide Schultertasten gleichzeitig drücken). Der Modus kann auch zu zweit gespielt werden, was wohl ein bisschen mehr Spaß bereitet. Den kleinen Ausschnitt, den wir sehen konnten, sah noch recht unfertig aus. Es bleibt erst noch abzuwarten, was aus Travis Strikes Again letztendlich wird. Wir haben uns trotzdem darüber gefreut schon einmal einen Blick auf das Spiel werfen zu können. Schließlich wurde extra für die Gamescom noch eine Übersetzung der Demo angefertigt, die uns sehr zum Schmunzeln brachte.

Pokémon Let’s Go Pikachu & Evoli

Selbstverständlich konnten wir uns auch mit Pokémon beschäftigen. In der Demoversion, die wir ausprobieren konnten, befanden wir uns im Vertania Wald, der auf den ersten Blick eine aufpolierte Version des Originals der ersten Generation ist. Pokémon Let’s Go wird sich mit den Orten, Charakteren und Pokémon an die Kanto-Region der Gameboy-Teile Rot und Blau orientieren. Für Fans der ersten Stunde werden also sicherlich nostalgische Gefühle aufkommen! Anstatt Zufallskämpfe im hohen Gras kann man nun aber die verschiedenen Pokémon im Gras herumlaufen sehen und selbst auswählen, gegen welches man kämpfen möchte. Die Kämpfe gegen wilde Pokémon laufen aber anders als wir sie kennen ab. Wilde Pokémon werden nämlich nicht mehr mit den eigenen Pokémon bekämpft und geschwächt, sondern mit Hilfe von Beeren zutraulicher gemacht und dann gleich gefangen. Das funktioniert so, wie wir es aus dem Mobile-Game Pokémon Go kennen. Einfach warten bis der Zielkreis die perfekte Stelle erreicht hat und dann mit einer lockeren Handbewegung den Pokéball schmeißen (entweder schwingt man den Joycon oder den eigens für Pokémon Let’s Go entwickelten Pokéball-Controller). Für das Fangen von Pokémon gibt es Erfahrungspunkte für die eigenen Team-Pokémon, die im Kampf gegen andere Trainer wieder wie gehabt und bekannt kämpfen können. Es wird erstmals in einem Pokémon-Spiel auch möglich sein, zu zweit die Welt der Pokémon zu erkunden. Bei Pokémon Let’s Go wird uns also am 16. November eine Mischung aus Pokémon Go und Pokémon Rot/Blau begegnen.

Super Smash Bros. Ultimate

In der vergangenen Super Smash Bros. Ultimate Direct konnten wir schon einiges über den neuen Smash Bros. Titel herausfinden. In dem neuen Fighting-Game werden nicht nur alle Kämpfer der bisherigen Spiele dabei sein, sondern auch neue Charaktere wie die Inklinge aus Splatoon, Ridley aus Metroid, King K. Rool aus der Donkey Kong Country Serie oder Simon Belmont aus Castlevania. Die ersten beiden neuen Charaktere probierten wir natürlich gleich aus. Die beiden letzteren waren in der Demo noch nicht freigeschaltet. Das Inkling-Mädchen spielt sich wie ein klassischer Standardkämpfer. Nicht zu langsam, nicht zu schnell und eine gute Mischung aus Nah- und Fernkampf-Angriffen. Ridley ist eher ein langsamer und schwerer Kämpfer, dessen Angriffe richtig reinhauen. Auch konnten wir einen Blick auf zwei neue Stages werfen. Darunter die Prisma-Turm-Stage aus der Welt der Pokémon und den Spirit Train aus Zelda. Der Prisma-Turm ist eine typische Stage, bei der die Kampfplattform verschiedene Bereiche abfliegt (wie z.B. die Piazza Delfino-Stage). Deshalb ist im Hintergrund immer etwas anderes los und kann den Spieler ein wenig ablenken. Der Spirit Train ist eine typische „fahrende“ Stage, d.h. man kann nicht sofort runterfallen, nimmt aber einiges an Schaden, wenn man den Plattformbereich verlässt. Super Smash Bros. Ultimate wird am 7. Dezember für die Nintendo Switch erscheinen. Der GameCube-Adapter und GameCube-Controller, sowie die Amiibo werden auch wieder Verwendung finden.

Dark Souls Remastered

Am 19. Oktober wird Dark Souls Remastered für die Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wird vielen ein Begriff sein. Mit der Switch-Version ist es Nintendo-Nutzern, die keine andere Konsole haben nun auch möglich, dass schwere Action-Spiel zu spielen. Wir haben nur mal kurz reingeschnuppert und uns angesehen, wie das Spiel auf der Switch läuft. Dabei haben wir uns den Handheld-Modus angesehen. Alles lief flüssig und die Grafik war auch keineswegs verschwommen. Viel mehr können wir aktuell aber noch nicht dazu sagen.