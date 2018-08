GC18: The Surge 2 – Erstes Gameplay

Die Gamescom ist ein wunderbarer Ort um neue Spielinhalte zu präsentieren. So wurde auch erstes Gameplay-Material von The Surge 2 hergezeigt. Was der zweite Teil verspricht und wie das Game nun letztendlich aussieht, werdet ihr hier erfahren.

Knapp ein Jahr ist es her, seidem The Surge seinen Erstauftritt feierte. An den Erfolg soll The Surge 2 vom Entwickler Deck13 nächstes Jahr anschließen. Bei The Surge 2 handelt es sich wie bei seinem Vorgänger um ein Action-Rollenspiel mit vielen Hack’n’Slay-Elementen. Das futuristische Setting findet diesmal in einer zerstörten Stadt statt. Dort gibt es neben vieler Hightech auch sehr viel Grünfläche in Form von großen Parks. Was wir auf der Gamescom sehen durften, fand eben in einem dieser künstlich angelegten Parks statt. Unser Ziel: verschiedene Funktürme aktivieren. Doch wir werden von den Huntern, die sich im Park eingenistet haben gewartn: „Misch dich nicht ein!“

Was The Surge schon konnte, soll im zweiten Teil noch besser werden. Das bedeutet unter anderem, dass diesmal 10 verschiedene Waffentypen verfügbar sind. In der Demoversion war unser Charakter, den man übrigens in einem umfangreichen Editor erstellen kann, mit einer Art Switch-Blade ausgestattet. Der ineinander steckbare Zweiteiler besteht aus einer schweren Klinge für langsame aber starke Angriffe und einer leichten Klinge, mit der man schnelle und schwächere Melee-Angriffe ausführen kann. Die eigene Rüstung und Ausrüstung ist dabei upgradebar. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr gleich. Neu dabei sind die sogenannten Consumables, also Items die ihr verbrauchen könnt und die bestimmte Effekte auslösen. So kann man sich mit ihrer Hilfe etwa den Standort eines Gegners anzeigen lassen, um Ecken spähen oder Molotov-Cocktails werfen.

Im Kampf mit den Gegnern könnt ihr selbst aussuchen, welches Körperteil ihr angreift. Die Gegner sind sehr unterschiedlich und cool designt. Ihr müsst herausfinden, welche Schwachstelle sie haben und diese angreifen. So könnt ihr beispielsweise ein Bein anvisieren und sobald ihr es geschafft habt, euren Gegner mit einem brutalen Finisher-Move zu besiegen könnt ihr ein paar Teile, unter Umständen auch neue Waffentypen und Upgrades für die eigene Ausrüstung einsammeln. Die Teile werden dann in das eigene Waffenrepetoire integriert. In der Demo wurde unser Charakter mit einer Dronen-Pistole ausgerüstet, die ihr per Knopfdruck aktivieren könnt. Die Drone hebt dann von eurem Rücken ab und feuert einen Schuss ab und setzt sich dann wieder an ihren Ausgangspunkt. Dieses Feature könnt ihr auch während eines Kampfes anwenden, was noch einmal zusätzliche Tatktik ins Spiel bringt. Die Gegner sind dabei auch sehr unterschiedlich designt. So gibt es auch welche, die sich für kurze Zeit unsichtbar machen können oder euch in Fallen locken.

Mittlerweile haben wir uns durch verschiedene Gegnertypen geschlagen, sind dem ein oder anderen aufgelauert. Die Umgebung zu nutzen, um Kampfvorteile zu erlangen ist ein guter Schachzug. Auch die Funktürme sind aktiviert. Als wir auf eine Lichtung im Park kommen, finden wir eine große Bronzestatue vor die sich vor unseren Augen in einen Kampfroboter verwandelt. Teile des Kampfes könnt ihr euch im untenstehenden Gameplay-Video anschauen.

Wer sich nur auf die Hauptstory fokussiert, wird mit 20 bis 25 Spielstunden rechnen dürfen. Selbstverständlich gibt es auch vieles abseits der Hauptwege zu entdecken. So könnt ihr ruhig ein paar mehr Spielstunden einplanen. The Surge 2 soll 2019 für den PC, die PS4 und die XBox One erscheinen.