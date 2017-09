We. The Revolution – Als Richter in der französischen Revolution

Paris zu seiner blutigsten Zeit und wir sind ein Richter, welcher für Recht und Ordnung sorgen muss. Auf der Gamescom 2017 konnten wir mehr über das moralische Entscheidungsspiel von Polyslash erfahren.

Die französische Revolution hat viele Opfer auf allen Seiten gefordert. In We. The Revolution befinden wir uns in eben jenem Zeitabschnitt und fällen als Richter Entscheidungen, welche über Leben und Tod entscheiden.

Ein einfaches Point & Click Adventure ist der Titel jedoch nicht. Die verschiedenen Interessensgruppen haben natürlich Anliegen an euch, um ihre jeweilige politische Agenda zu stärken. Ihr könnt eurem Gewissen folgen, oder auf ihre Angebote eingehen. Immerhin habt ihr selber Frau und Kind, welche es zu beschützen gilt…

Als Richter habt ihr freie Entscheidungsgewalt, doch bringt jede eurer Entscheidungen andere Konsequenzen mit sich und wirkt sich anders auf die Bevölkerung auf. Entscheidet ihr zu willkürlich, kann es durchaus passieren, dass das Volk selbst sich eurer annimmt und euch den Weg zum Schaffot zeigt. Handelt also mit Bedacht, manipuliert und erweitert euren politischen Einfluss aus!

Das Gameplay besteht aus drei Abschnitten und repräsentiert einen Tag im Leben des Richters. Insgesamt wird es 90 Tage und Missionen im Story-Modus geben, bei dem ihr als kleiner Richter anfangt und womöglich die Kontrolle über ganz Paris erlangt. Zunächst gilt es einen Gerichtsfall zu klären, bei dem ihr entscheidet, was mit dem Beschuldigten passiert. Hier wird euch jeweils eine Vorschau gegeben, wie sich eure Befragungen auswirken. Danach geht es an den Schreibtisch, um einen Brief zu schreiben mit dem ihr diverse Charaktere beeinflussen könnt, um den Spielverlauf zu verändern. Eure Wortwahl ist hier entscheidend, ob ihr erreicht was ihr wollt! Abschließend gilt es, neue Informationen zu sammeln. Auf einer Karte von Paris wählt ihr ein Gebiet aus, in dem eure Agenten Untersuchungen anstellen. Damit endet dann euer Tag.

Eure 90 Fälle sind dabei alle einzeln erstellt und werden nicht prozedural generiert. Damit wird zwar der Spielverlauf linearer, aber auf mehrere Endings und Herangehensweisen könnt ihr euch dennoch freuen.

We. The Revolution erscheint 2018 für Windows, Mac und Linux.