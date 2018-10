Weedcraft Inc. angekündigt

Während Politiker noch über die Legalisierung von Marijuana streiten, könnt ihr nächstes Jahr bereits euer eigenes Business rund um die Pflanze aufbauen.

Developer Digital und Vile Monarch (Entwickler von Crush your Enemies und Oh…Sir!) kündigen Das Tycoon-Spiel Weedcraft Inc. für 2019 an. Das Geschäft der Grasproduktion, -züchtung und -vermarktung in Amerika ist hier das Hauptthema. Dabei werden die finanziellen, politischen und kulturellen Aspekte der komplexen Beziehung des Landes zu dieser gleichermaßen lästigen und vielversprechenden Pflanze eingehend untersucht.

Steigert euren Profit, verbessert euer Verwaltungsgeschick und optimiert eure Produktion. Wie im wirklichen Leben bietet das Geschäft mit der grünen Ware viele Gelegenheiten und eine Fülle von Problemen. Spieler entscheiden, wann und wo Sie ein zusätzliches Risiko eingehen sollten, um den Gewinn zu maximieren – müssen aber vorsichtig sein, da die Polizisten und Politiker alle nach ihren eigenen Vorstellungen arbeiten.