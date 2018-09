Achtung! Cthulhu Tactics – rundenbasierter Wahnsinn

In Achtung! Cthulhu Tactics mischt sich die Welt von H.P. Lovecraft mit einem WWII-Strategiespiel. Natürlich geht es dabei vor allem um Wahnsinn und bösartige Wesen. Aber auch um ein möglichst frustfreies Spielerlebnis…



Als kleiner Trupp von 4 Leuten kämpft ihr euch durch die feindlichen Linien. Dabei helfen euch verschiedenste Befehle, wie Bewegung, Schießen, aber auch Spezialfähigkeiten, für die ihr Punkte investieren müsst. Sind eure Punkte verbraucht, ist eure Runde zu Ende. Dann ist der Gegner am Zug. Soweit dürfte das Prinzip eines rundesbasierten Strategiespiels bekannt sein. Was möglicherweise einfach klingt, entpuppt sich aber als komplexeres Gameplay, wenn man die Elemente von Wahnsinn und Dunkelheit erst mal kennengelernt hat.

In Achtung! Cthulhu Tactics ist das Unbekannte ein großes Thema. Alles, was eure Charaktere nicht sehen, ist in Dunkelheit gehüllt und wird von euren Gegnern ausgenutzt, um euch das Leben schwer zu machen. Nicht nur, dass sie in die Dunkelheit abtauchen und versuchen euch zu umgehen; sie legen ebenso Hinterhalte oder versuchen euch zu trennen. Und spätestens wenn einer eurer Charaktere den Verstand verliert und wahllos Granaten um sich wirft, wisst ihr, dass ihr euch von manchen Gegnern besser fernhaltet.

Wie die Entwickler immer wieder betont haben, war es ihnen sehr wichtig, dass Achtung! Cthulhu Tactics so wenig Frustmomente wie nur irgend möglich aufweist. Deshalb sind Passagen ohne Gegner auch schnell und ohne Wartezeit auf mögliche Gegnerzüge usw. passierbar. Auch gefallene Kameraden, die ihr über das Spiel mühsam aufgelevelt habt, können euch nicht verloren gehen – ihr müsst sie nur in einer Nebenmission retten.

Erscheinen wird der Titel am 4. Oktober 2018 für PS4, Xbox One, PC und Switch.

Ankündigungs-Trailer: