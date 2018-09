Asmodee Digital bringt beliebte Brettspiele auf die Nintendo Switch

Munchkin, The Lord of the Rings Living Card Game, Pandemic und Carcassonne sind unter den ersten Titeln, die Asmodee Digital für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Asmodee Digital haben heute bekanntgegeben, dass sie ihr Portfolio an digitalen Brettspielen für die Nintendo Switch stark erweitern werden. Den Anfang werden in kommenden Monaten mehrere Beststeller machen. Momentan befinden sich fünf Titel in der Entwicklung, die für die Switch optimiert werden, darunter The Lord of the Rings: Living Card Game, Pandemic, Carcassonne, Munchkin und Catan.