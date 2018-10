Beta-Termine für Fallout 76 bekanntgegeben

Fallout 76, der Online-Ableger der beliebten Fallout Singleplayer-Spieleserie, erscheint offiziell am 14. November 2018. Exklusiv für Vorbesteller des Spiels gibt es die Möglichkeit zur Beta-Teilnahme.

Die Beta startet für Vorbesteller der Xbox One Version am 23. Oktober 2018 und für Vorbesteller der PC und der PlayStation 4 Version eine Woche später, also am 30. Oktober 2018.

Während der Beta werden die Spieler über Twitter, über die Bethesda.net-Foren sowie über das Bethesda.net-Statusportal laufend über den Stand der Beta und den Serverstatus informiert. Außerdem wurden weitere Informationen zu Fallout 76 im Laufe der Beta angekündigt. Diese werden mehr zum Mehrspieler, das Überleben, Charaktererschaffung und weiteres beinhalten.