Black Future 1988 erscheint konsolenexklusiv für die Nintendo Switch

Der Entwickler SuperScarySnakes hat bekannt gegeben, dass Black Future 1988, 2019 auch konsolenexklusiv auf Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Black Future 1988 spielt in einer grimmigen alternativen Welt, in der es immer 1988 ist – und wirft euch in einen unaufhörlichen Kampf, der gegen mörderische Roboter, fiese Killer, mächtige Bosse und mehr führt – um letztendlich Rache an dem Mann zu üben, der die Welt zerstört hat. Das Spiel entwickelt sich dabei ständig weiter – und unternimmt alles, um alle Herausforderer zu töten. Als einer der letzten Überlebenden der nuklearen Katastrophe erklimmt ihr einen prozedural erzeugten Turm – voller Laser, Feuer und Stahl.

Quelle: Good Shepherd Ent.

Der einzige Weg, das Ziel zu vernichten ist die geschickte strategische Wahl und Kombination von Stärkungszaubern und Flüchen. Ihr wählt aus mehreren Charakteren mit einem riesigen Arsenal an Waffen und Kräften – und ballert, schlitzt und kämpft euch durch alles, was zwischen euch und dem Weg ganz nach oben steht. Diese alptraumhafte, neonbeleuchtete Retro-Dystopie erlebt man entweder alleine oder mit einem Freund in einer lokalen Zwei-Spieler-Koop (auf der gleichen Switch mit zwei Joy-Cons) – oder man misst seinen Mut mit anderen Spielern, indem man sich besonderen, täglichen Herausforderungen stellt, um die globale Rangliste zu erklimmen.

Black Future 1988 wird in diesem Jahr nicht nur konsolenexklusiv für die Nintendo Switch, sondern auch auf Windows PC erscheinen.