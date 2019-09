Nutzt in Borderlands 3 Eridium, um Skins oder besondere Waffen freizuschalten. Den wertvollen Rohstoff bekommt man im Spiel auf unterschiedliche Arten. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um schnell zu farmen und an die besten Skins zu kommen.

Wie bekommt man Eridium? Zu Beginn des Spiels vor allem durch das Öffnen von Boxen, Kisten, Schränken und als Loot von einigen Gegnern sowie als Belohnung für Herausforderungen. Später könnt ihr Kristalle mit einer bestimmten Nahkampfwaffe zerbrechen und Eridium gezielt sammeln. Was macht man mit dem Eridium? Den Rohstoff Eridium könnt ihr gegen Skins und besondere Items eintauschen. Das macht ihr beim Eridium-Händler, der sich in der Heimatbasis Sanctuary befindet. „Crazy Earl“ bietet euch Schwarzmarkt-Kosmetik an und bei den „Veteranen-Waren“ gibt’s besondere Ausrüstung.

Borderlands 3 Eridium farmen

So wird in Borderlands 3 Eridium gefarmt Kisten öffnen Wie bereits erwähnt, gibt es in Borderlands 3 Eridium in den ersten Spielstunden nur in Boxen, Kisten, Schränken und als Loot von einigen Gegnern. Haltet außerdem Ausschau nach Aufträgen, die Eridium als Belohnung haben. Kristalle abbauen ab Kapitel 10 Habt ihr es geschafft, im Spiel Kapitel 10 zu erreichen, könnt ihr die erste Vault öffnen. Dort müsst ihr den Boss-Gegner besiegen, der die Vault bewacht. Mit der Waffe, die ihr am Ende als Belohnung bekommt, könnt ihr lila Kristalle zerbrechen, die sich überall auf der Map verteilt befinden. In diesen Kristallen findet ihr Eridium.

