Browser-Game of Thrones is coming

Das klingt wie „Forge of Empires“ im Game of Thrones Universum könnte man bei „Game of Thrones – Winter is coming“ durchaus meinen. Allerdings wäre diese Einschätzung vielleicht etwas zu schnell gegriffen, denn das Browser Game geht auch neue Wege. Soweit das zumindest bis jetzt gesagt werden kann…

Als kleiner Burgherr in Westeros habt ihr freilich nur ein Ziel: Einmal Daenerys Targaryen sein! Oder zumindest den Eisernen Thron erobern. Mit diesem Ziel seid ihr allerdings nicht allein, da Westeros von vielen anderen Spielern bevölkert wird, die alle ihre Heere aufrüsten und dunkle Pläne schmieden. Allein oder zusammen mit anderen Spielern geht es dann auf Eroberungsfeldzug gegen den gemeinsamen Feind – zumindest hoffentlich. Denn eure Verbündeten können sich (spontan) umentscheiden, doch lieber euch anzugreifen. Im Detail werden sich diese Eroberungsfeldzüge in strategische Truppenbewegungen und Echtzeit-Kämpfe (die auch übersprungen werden können) aufteilen. Verrat ist in Game of Thrones eben allgegenwärtig, auch wenn zu den genauen Abläufen im Spiel noch nicht bekannt ist.

Fans der Serie werden sich über die detaillierte Karte freuen, die sich nach der HBO-Version richtet. Alle Orte der Serie werden nicht nur vorhanden, sondern getreu in Aussehen und Lage übernommen sein. Auch auf bekannte Gesichter wird man treffen. Mit den GoT-Figuren kann nicht nur geplaudert und interagiert werden, sie können auch dem Spieler beitreten und aufgelevelt werden. Wie genau das wieder von statten geht ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Erscheinen wird das Browsergame im Frühling 2019.

Zum Trailer: